Ator de ‘Thor’ comete suicídio e deixa bilhete

Isaac Kappy, 42 anos, morreu na segunda-feira (13). Ele fez participações em “Thor”, “O exterminador do futuro: A salvação” e muitos outros projetos dos cinemas e TV. A polícia do Arizona confirmou a morte. O ator pulou de uma ponte e foi atingido por um veículo.

O ator deixou uma carta antes de morrer. Ao longo do texto, o ator afirmou que “acreditava que era um homem bom”.

“Eu não tenho sido um bom homem. Na realidade, eu tenho sido um cara muito ruim ao longo da minha vida. Eu usei pessoas por dinheiro, eu traí muitas pessoas e a confiança delas. Eu vendi drogas, soneguei impostos, tenho dívidas. Abusei do meu corpo com cigarros, drogas e álcool. Abusei de pessoas que me amaram, incluindo minha família”.

Segundo informações do site TMZ, Isaac foi acusado de tentar asfixiar Paris Jackson, filha de Michael Jackson, em 2018.

