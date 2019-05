Pai matou a filha de 13 anos a facadas por denunciá-lo por estupro

Horácio Lazareno Lucas, acusado de matar a filha de 13 anos a facadas há sete meses, segue foragido. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi até a casa de Letícia Tanzi após receber um alvará de soltura. Antes disso, ele estava preso condenado por estuprar uma cunhada. O crime aconteceu em 3 de outubro, em São Roque, São Paulo. A filha Letícia chegou a denunciar o pai por violência sexual em 2017. O homem foi até a casa dela para tentar convencê-la a retirar a denúncia, disse a mãe da jovem à polícia. Ainda segundo a mãe, Horácio estava calmo, mas mudou de comportamento quando a adolescente negou o pedido.

Tamires Tanzi, mãe da menina, foi a primeira a ser atacada. Ele a agarrou pelo pescoço e deu um soco no rosto da mulher. Ela conseguiu fugir para buscar ajuda. Letícia, então, ficou com o pai e ele partiu para cima dela. Na casa ainda estava o irmão de seis anos de Letícia. O menino foi trancado em um quarto e chegou a ouvir as agressões.

O menino conseguiu sair do local e foi para rua, onde encontrou uma viatura da PM e disse que a irmã havia sido morta pelo pai.