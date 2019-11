Ator da Disney é preso por violência doméstica

Chris Tavarez, ator da Disney, foi preso nesta semana por violência doméstica, após ser acusado de causar uma lesão cerebral na namorada.

De acordo com o TMZ, os policiais relataram que Chris e a garota estavam em casa quando começaram uma discussão que teria chegado à agressão física. O ator teria empurrado a namorada, que acabou batendo a cabeça.

Ainda segundo o tabloide, a polícia foi chamada , mas ao chegar ao local Tavarez havia fugido.

De acordo com as autoridades, a garota tinha marcas de agressão no corpo, mas recusou tratamento médico. Mais tarde, ela passou por atendimento e exames mostraram a lesão cerebral.

Chris foi preso dois dias depois e fichado por violência doméstica. O ator, porém, pagou fiança de US$ 100 mil (R$ 417 mil). Ele é conhecido por seu papel como Darien, na série do Disney Channel “Agente K.C.“.

