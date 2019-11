Personagem de Robert DeNiro em The Irishman pode ser parente de Ed Sheeran

Um dos principais e elogiadíssimos filmes da Netflix esse ano é The Irishman, com chances de fazer história e até ser indicado ao Oscar. No elenco a reunião de um trio considerado um dos melhores da História do cinema: Al Pacino, Joey Pesci e Robert de Niro, sob a direção de Martin Scorcese. Mas hoje (8) não é esse fato que tem dominado as redes sociais, mas sim a pergunta: seria o cantor britânico Ed Sheeran parente de Frank Sheeran, interpretado por DeNiro no filme?

Frank Sheeran foi um mafioso de origem irlandesa que em 1975 matou 25 pessoas a mando do líder sindical americano, Jimmy Hoffa, que mais tarde foi morto pelo próprio Sheehan. Ele ficou lendário por seu requinte de crueldade: tamanha era a violência de seus crimes que diziam que com os respingos de sangue ele pintava casas de suas vítimas.

Segundo a imprensa britânica, apesar do cantor ter afirmado que são parentes, eles não passariam de primos distantes. Nenhuma documentação de Frank (certidões de nascimento, casamento ou óbito) confirmaria a conexão. A família de Frank, conhecido como “O Irlandês” que dá nome ao filme, teria já nascido nos Estados Unidos, com uma única possibilidade de um tio ainda ter ficado na Irlanda.

No entanto amigos e fãs acham que a conexão existe. O fato de Ed ter feito um post mencionando o filme em 2011 (“Robert DeNiro está interpretando um mafioso irlandês no novo filme de Martin Scorcese. História real”, escreveu) só alimenta a lenda.

O ator Stephen Graham, que trabalha no filme, insiste que é verdade: “Eles são parentes, eu prometo. Foi o que Ed disse, que ele era um tio distante”, falou o ator para o jornal The Sun. Especialistas negam a proximidade: ‘Um tio avô de Frank nasceu na Irlanda antes de 1845, o que demanda pelo menos mais duas gerações para fazer a conexão. Então na melhor das hipóteses seria um primo de quarto grau”, dizem.

Enquanto isso, o cantor segue nas férias de quase dois anos que se impôs para recuperar de muitas turnês e sucesso. O filme? Estreou primeiro nos cinemas (para poder ser considerado para o Oscar) e chega em breve na Netflix.

