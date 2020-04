“Eu sou um fantasma vivendo em uma cidade fantasma”, canta Mick Jagger nos primeiros acordes de Living In A Ghost Town. Lançada nesta quinta-feira (23), a primeira música inédita dos Rolling Stones em oito anos, já pode ser considerada o verdadeiro hino isolamento.

Com composição de Mick Jagger e Keith Richards, a canção reflete com precisão o sentimento de vazio que tem permeado os dias de pandemia. E não somente o vazio das cidades – tão bem demonstrado pelas ruas desertas do clipe também divulgado hoje – mas das pessoas que estão sentadas em casa por horas enfrentando um vazio interior. São horas encarando telas mil e torcendo para isso passar logo. “A vida era linda e aí ficamos todos trancados”, desabafa o vocalista.

Em produção desde o ano passado, a música originalmente tinha uma letra diferente, mas por causa do isolamento, foi modificada por Jagger. A finalização da canção também foi feita à distância.

“Os Stones estavam em estúdio gravando material novo antes do bloqueio, e tínhamos essa música específica que acreditávamos que teria um impacto no momento que estamos vivendo. Trabalhamos nela em isolamento e aqui está. Espero que gostem”, disse o vocalista em comunicado à imprensa.

O guitarrista Keith Richards também deu pistas de que mais pode estar por vir. “Nós temos outras cinco ou seis faixas, todas com um pouco desse sentimento profundo, mesmo que não intencionalmente. Obviamente, agora não temos nada para fazer além de escrever mais canções, certo?”, brincou.

Momento simbólico

Este ano, o símbolo dos Stones, a boca com a língua para fora, completa 50 anos desde que foi usado pela primeira vez, na capa do álbum Sticky Fingers. A logo icônica ia fazer parte de uma exposição em Paris esse mês, “Revolutions: Records and Rebels 1966 — 1970″, adiada até o fim da pandemia.

