As Tontas Não Vão ao Céu: Marisa desaparece para ter seu filho

Marisa vai entregar o bebê para Alice

Para obrigar Santiago (Jaime Camil) a ficar com ela para sempre, a diabólica Marisa (Sabine Moussier) continua a chantageá-lo, ameaçando desaparecer com o filho que está esperando. Certo dia, a malvada começa a ter contrações e, como está chegando a hora do parto, procura Alice (Fabiola Campomanes). As duas desaparecem do mapa sem deixar qualquer pista.

Num hospital muito discreto, Marisa dá à luz um menino e o registra com o nome de Patrício Artur. Em seguida, entrega o garoto para a amiga víbora. Mais que depressa, Alice telefona a Patrício (Valentino Lanús) e avisa que está voltando para casa com uma criança nos braços. Ele fica completamente surpreso!

Enquanto isso, Santiago recebe um boneco com um bilhete dando conta que seu filho nasceu. Ele se desespera por não saber onde a criança está, e Candy (Jacqueline Bracamontes) se reaproxima do amado para ajudá-lo nesse momento tão difícil. Os dois concluem: deveriam estar juntos para viver plenamente a paixão que os une. Como se vê, o plano de Marisa para afastá-lo da rival começa a funcionar ao contrário. Vem mais encrenca por aí.