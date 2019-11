Após turnê, Sandy e Junior anunciam série sobre vida e carreira

Sandy e Junior fizeram o último show da turnê comemorativa de 30 anos neste sábado (9), mas a celebração ainda não acabou! A dupla anunciou que irá lançar uma série documental com imagens inéditas que foram captadas durante os 18 shows pelo país, além de imagens raras do arquivo pessoal dos irmãos.

O anúncio foi feito durante o último show da turnê Nossa História, que juntou 100 mil pessoas, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

A série será composta por sete episódios que mostram momentos marcantes da vida e da carreira dos irmãos. A estreia está prevista para 2020 na Globoplay.

Além disso, os fãs ainda vão poder conferir um DVD com imagens das apresentações de São Paulo e do Rio de Janeiro, que também será lançado no ano que vem.

O trailer da série documental já foi lançado e está super instigante. Confira abaixo!

