Brasileira conquista prêmio de influenciadora digital em Cannes

Uma brasileira ficou entre os vencedores da premiação World Blogger Awards, realizada no último dia 24 de maio em Cannes. Kerllen Bittencourt Rego levou o troféu na categoria “Melhor Blog de Lifestyle Saudável”.

Natural de Goiânia, Kerllen vive no Reino Unido há 20 anos, onde construiu uma carreira como influencer digital na área fitness. Com mais de 220 mil seguidores no Instagram e um blog bilíngue, ela ensina como manter um estilo de vida saudável e conciliá-lo com outras obrigações diárias. Afinal, ela própria se divide entre a vida de mãe, influenciadora e atleta.

Já premiada três vezes em outras competições, Kerllen afirma que “ser reconhecida por um grupo como o World Blogger Awards foi incrível. Aprecio que o WBA tem uma abordagem bem pensada ao elevar o trabalho que faço como influencer e o impacto que meus colegas têm em nossa comunidade. Sou muito grata de ter me classificado entre eles”.

Ela vê a evolução da mídias sociais como uma prova do bom valor do trabalho produzido pelos membros dessa área. “Para mim, um dos princípios fundamentais da influência é ajudar na auto-estima dos outros. Temos tantas ferramentas novas e maneiras de sensibilizar que podem ter um grande impacto em tantas vidas. Apenas precisamos saber como usá-las”.

Para alguém que quer começar uma carreira no ramo, o conselho de Kerllen é: “Comece o mais cedo possível e tente conquistar uma posição em um tema que acredita. Uma vez feito isso, seja a pessoa que sempre corre atrás – você terá mais oportunidades de aprendizado e crescimento. As redes sociais oferecerem experiências recompensadoras, tanto criativamente quanto intelectualmente.”

