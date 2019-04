Após demissão da Globo, Fernando Rocha vai para o SBT

Após ser demitido do “Bem Estar”, da TV Globo, o apresentador Fernando Rocha teve sua participação confirmada no SBT. O jornalista estará neste domingo, 28, no programa “Domingo Legal”, com Celso Portiolli, para participar de uma brincadeira.

Fernando fará parte do time de artistas que participarão do quadro “Passa ou Repassa”. O apresentador vai competir ao lado de Bruno Chateaubriand, Nadja Pessoa e Ana Paula Renault contra o time de humoristas – composto por Marcelo Marrom, Paulinho Serra, Victor Sarro e Michele Machado.

Com esse time, uma coisa é certa, o Passa ou Repassa do próximo domingo vai render momentos bem divertidos.

SAÍDA DA GLOBO

No final de fevereiro, a emissora anunciou que Fernando Rocha não faria mais parte da atração matinal. “A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do ‘Bem Estar’. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa”, disse em nota a emissora.

Na noite em que foi dispensado, Rocha usou o Instagram e publicou o que foi considerado uma indireta para a empresa. “Impreterível, inexorável, mais forte e adiante a vida vai caminhar; “amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… nem se fala” #eupassoelespassarinho“, escreveu na ocasião.

