Após 23 anos, Sérgio Chapelin deixa ‘Globo Repórter’

O jornalista Sérgio Chapelin está deixando o comando do ‘Globo Repórter’, depois de 23 anos trabalhando no programa. A notícia foi anunciada em nota escrita pelo diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, nesta sexta-feira (9).

“Sérgio deixará o Globo Repórter no fim de setembro. Mas não deixará a Globo. Como Cid Moreira, continuará ligado à emissora que a ele é tão grata. Tenho certeza de que falo por todos nós, seus colegas, quando, em nome da TV Globo, agradeço seu trabalho magistral. Sérgio, muito, muito obrigado. Sua contribuição ao nosso jornalismo é imensurável”, escreveu o diretor.

Segundo o comunicado, a saída foi um pedido de Chapelin que, aos 78 anos, tomou a decisão de se dedicar mais à família. O jornalista estava na Globo desde 1972 e comanda o programa desde 1996, quando deixou a bancada do Jornal Nacional.

Glória Maria e Sandra Annenberg agora estarão à frente do comando do Globo Repórter. “Glória e Sandra não abrem mão da reportagem. Glória continuará a fazer as suas e Sandra as dela. Enquanto uma estiver em campo, a outra apresentará sozinha e vice-versa”, explica Kamel.

Com a saída de Annenberg, Maju Coutinho passa a assumir a bancada do Jornal Hoje. A mudança valerá a partir do final de setembro.

