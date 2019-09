Top 3 novidades 2019 da Apple que devem mexer com sua vida

É o grande evento do ano para a Apple. Cerca de 500 jornalistas do mundo se reuniram na sede da empresa, em Cupertino, Califórnia, para ver de perto os lançamentos 2019/2020 de Tim Cook, CEO da marca, e seu time. E nós estávamos nesse seleto grupo! Entre novos games, aparelhos e ferramentas, selecionamos os que mais tem a ver com a vida da leitora de CLAUDIA:

1. Apple TV+

O serviço de streaming da Apple chega com tudo no Brasil em novembro, junto com o resto do mundo. No catálogo, séries exclusivas como The Morning Show, com Jennifer Aniston (sua primeira desde Friends), Reesse Witherspoon e Steve Carell; o drama de aventura See, com Jason Mamoa; e Dickinson, com Hailee Steinfeld vivendo a poeta americana Emily Dickinson. O preço é bem convidativo: R$ 9,90 por mês! E quem comprar agora um iPhone, iPad ou iMac ganha acesso grátis por um ano! Deve ser um grande concorrente para outros serviços de streaming disponíveis no Brasil, como Netflix e Amazon Prime Video. Só tem um probleminha: é preciso ter uma Apple ID para assinar. Ou seja, o serviço é disponível apenas para quem tiver um produto Apple.

2. Apple Watch com sistema especial para a saúde da mulher

Entre as novas ferramentas do Apple Watch 5, minha preferida é a que acompanhará as variações do ciclo menstrual da mulher dando até informações sobre fertilidade. As usuárias que autorizarem poderão compartilhar informações pessoais que vão ajudar na pesquisa Apple Woman’s Heath Study, sobre saúde da mulher. Esse aparelho custará US$ 399 (GPS) e US$ 499 (celular e GPS) e estará disponível a partir de 20 de setembro. Já o Apple Watch 3 estará à venda por US$ 199 com GPS. Com atualização do watchOS, ainda neste ano, os modelos 3 e 4 do relógio também terão essa função de acompanhamento do ciclo menstrual.

3. Iphone 11

Claro, a grande estrela do dia. Três novos celulares foram anunciados hoje: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. O destaque são as câmeras. Siiim! A especulada câmera tripla é real e estará nos modelos Pro e Pro Max. As possibilidades de foto estão cada vez mais profissionais. Mas a minha ferramenta preferida é mais divertida do que profissional: a função câmera lenta na câmera frontal, possibilita o que o time da Apple está chamando de slofies – slo motion selfies, que devem ser o novo hit nas redes sociais. Essa diversão estará disponível em todos os aparelhos Apple junto com a atualização do iOS 13, ainda em 2019. Nos EUA, os novos modelos estarão à venda a partir da próxima semana. No Brasil, deve chegar até o final do ano.