Aos 77, Erasmo Carlos se casa com pedagoga Fernanda Passos

Erasmo Carlos, 77 anos, se casou com a pedagoga Fernanda Passos, 28 anos, no domingo (6). O cantor compartilhou em seu Instagram a novidade e já aproveitou para fazer uma pequena declaração para sua esposa.

“Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves). Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo à Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida…uhuuuu”, escreveu Erasmo.

O amor do casal não é nenhum segredo. No final de maio de 2018, o cantor lançou um álbum com o nome de “Amor é Isso”, dedicado à Fernanda. A pedagoga era uma antiga fã de Erasmo e contou, em uma entrevista ao programa “Conversa com Bial”, que deu o primeiro passo no relacionamento.

“Quando eu o conheci, olhei para ele e disse que precisava falar algo: ‘Eu te amo’. E ele respondeu: ‘Ah, comecei a te amar agora’.

