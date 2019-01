Aos 14 dias, morre neta de Martinho da Vila

Após nascer com complicações cardíacas por conta de um problema congênito, morreu Madalena, neta do sambista Martinho da Vila, aos 14 dias de vida. Ela estava na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A menina teve síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, doença congênita em que as estruturas de um lado do órgão são muito pequenas e pouco desenvolvidas para fornecer fluxo de sangue necessário para o funcionamento do corpo.

Os pais da menina, Déborah Sathler e Tunico da Vila, informaram sobre a morte em posts nas redes sociais. “A dor na alma de segurar sua filha no colo sem vida é uma marca infinda! Recolha nossas lágrimas, angústia e aflição. Madalena do Espírito Santo foi uma honra ter vivido com você 14 dias”, escreveu e mãe em seu perfil no Instagram.

Já o pai da menina, escreveu o que imagina que tenha acontecido com a pequena: “Madalena hoje chegou nos braços de Oxalá e disse: ‘Oxalá meu pai, como uma abikú eu fui na terra cumprir a missão de receber meu nome de batismo que é Madalena do Espírito Santo Sathler Ferreira e foi o papai e a mamãe quem me deu'”.