Aos 43 anos, Dany Bananinha anuncia gravidez

Dany Bananinha está grávida! A notícia foi anunciada pela própria assistente de palco do Caldeirão do Huck nesta segunda-feira (14), em seu perfil no Instagram. Na foto postada por Bananinha, aparecem dois testes de gravidez indicando positivo, e Beatriz, sua cachorrinha de estimação, com uma expressão desconfiada.

“Tá assustada, Beatriz?! Eu também!” brincou Bananinha, bem humorada. “Mas, aos 35 ou 42 minutos do 2º tempo fui escolhida. Assim que me sinto! Não planejei, não desconfiei, pela idade a chance era menor também… Mas Deus é que sabe a nossa hora. Um filho(a) não planejado é um presente inesperado e muito especial. Que venha com saúde e se possível com a minha genética, né?? Porque ô benção de Deus.”

A postagem já conta com quase mil comentários parabenizando a loira, entre eles o de alguns colegas da TV. “Que maneiro, parabéns! Muito feliz por você, meu amor!”, escreveu Bruno De Luca. Já David Brazil comentou: “Eba! Vai ser muito amado (a).”

