Aos 18 anos, filho de Gugu que autorizou a doação de órgãos do pai

João Augusto Liberato, de 18 anos, foi o responsável pela autorização da doação de órgãos do pai, o apresentador Gugu Liberato. Segundo nota divulgada pela assessoria do apresentador, as leis estadunidenses exigem que o primogênito assine o documento que oficializa o procedimento.

A cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada nesta madrugada, de sábado(23) para domingo (24), e durou mais de seis horas. A equipe médica fez uma menção honrosa antes de iniciar o procedimento para a família por conta da nobre atitude, que deve beneficiar até 50 pessoas.

Os Familiares de Gugu perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse na fila para transplante, porém foram informados que não seria possível por questões da distância e tempo de conservação dos órgãos doados.

Veja o depoimento da equipe médica:

“Momento de honra, neste momento e a partir deste momento, honramos Antonio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. Estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heroico da vida de um ser humano para outro. Que tenhamos um momento de silêncio agora para lembrar Gugu Liberato e todos os que se juntam à sua história do passado, presente e todos os dias à frente.”

Na mesma cerimônia, os familiares de Gugu escreveram o seguinte texto em primeira pessoa:

“Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais , Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade.

Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos.

Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz.

Gugu”

No final da cirurgia de retirada dos órgãos, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos, equivalente ao IML no Brasil, onde, por lei, são encaminhados todos os corpos de falecidos de morte não natural.

De acordo com assessoria, nesse instituto será realizado mais um exame por um médico legista. A expectativa é que isso aconteça até segunda-feira (25) de manhã. Em seguida, o corpo deve ser liberado para a agência funerária, no período da tarde.

O velório do apresentador Gugu Liberato será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aberto ao publico. Entretanto, informações como data e horário ainda não foram divulgadas ainda, mas já foi assegurado que não acontecerá antes de quarta-feira. Já o enterro será no Cemitério Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde a família do apresentador tem jazigo.