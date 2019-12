Ao passar mal, Claudia Rodrigues é levada com urgência para o hospital

Claudia Rodrigues assustou seus fãs e familiares, nesta segunda-feira (2). A humorista precisou ser levada às pressas para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir fortes dores de cabeça.

Nesta tarde, Claudia já começa um tratamento no qual passará a utilizar um medicamente importado. O fármaco deve auxiliar no estacionamento do avanço da doença. Além disso, ela passará por uma bateria de exames.

Desde 2000, a atriz luta contra uma esclerose múltipla. Com isso, a assessoria informou que, infelizmente, a humorista passa por um processo de degeneração, que já impactou na perda de 30% de toda a sua massa encefálica.

De acordo com a colunista Márcia Piovesan, um tratamento revolucionário feito em uma clínica de Nova York, nos EUA, será um dos recursos optados pela família da atriz para tentar reverter o caso.

