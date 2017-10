Você está caminhando quando, de repente, vê uma pessoa com uma feição familiar. “Nossa, mas não é que ela se parece com aquele ator da novela?” provavelmente é o primeiro pensamento que vem a mente.

Dizem que cada um tem uma cópia no mundo e pode ser que você nunca saiba quem é a sua. Porém alguns, por sorte ou azar, acabam conhecendo seus “gêmeos” por eles serem famosos! Já imaginou ser parecido com Megan Fox, Sandy ou qualquer outra pessoa de sucesso? Isso é uma realidade para algumas pessoas.

Veja a seguir uma lista de anônimos que parecem sósia de grandes nomes!

Adele

É praticamente impossível dizer de pronto quem é a verdadeira Adele. Emily Orofino, 24, é uma modelo sueca e a cara da cantora. Imagina o alvoroço que suas fotos não causam com os fãs da britânica?

Flávia Alessandra

A feição da modelo e atriz Gabi D’Avila há muito tempo é comparada à da atriz global Flávia Alessandra – e não é de se espantar o por quê!

Taylor Swift

Qual dessas é a verdadeira Taylor? Se você falou a da esquerda, errou! A australiana Olivia Sturgiss tem apenas 21 e é a cópia mais fiel da cantora norte-americana e é apaixonada por isso.

Sandy

Natiare Azevedo é cover oficial da cantora e já até conheceu Sandy pessoalmente. Há quase 10 anos, a sósia resolveu transformar o que era apenas uma coincidência em trabalho: ela participa de programas de televisão, campanhas publicitárias e faz shows.

Leonardo DiCaprio

O modelo e skatista suíço Konrad Annerud se parece muito com o ator Leonardo DiCaprio — quando ele era bem novinho e começava sua carreira no cinema. Deve ser uma vida bem difícil, não?

Nathalia Dill

Tudo começou quando alguns amigos de Júlia Wolff repararam em como era parecida com a atriz global Nathalia Dill. E você, achou elas parecidas?

Demi Lovato

E aí, quem é a verdadeira e quem é a “cópia”? Carolina Carvalho, a sósia da cantora Demi Lovato, é de Brasília e tinha apenas 15 anos quando foi descoberta nas redes.

Ana Paula Arósio

Mayara Russi se parece muito com a atriz global Ana Paula Arósio. “Realmente, parece muito! Tenho muito orgulho e me sinto super honrada em ter essa semelhança com essa mulher tão bela”, diz a modelo pus size em uma montagem em seu Instagram.

Britney Spears

Vanessa Müller certamente confunde até os fãs mais fiéis da cantora norte-americana. A gaúcha está na lista das melhores sósias da cantora do Brasil!

Xuxa

Cintia Lopes é outra sósia que fez da semelhança com alguém famoso, um trabalho. Além de se parecer com a rainha dos baixinhos, ela também faz shows cover da Xuxa.

Katy Perry

A percepção da semelhança da cantora e atriz britânica Francesca Brown com Katy Perry aconteceu em 2008, depois que a famosa lançou o clipe de I Kissed A Girl. Já deu para entender o motivo, não é mesmo?

Alexandre Nero

O músico e artista Konrad Soares é cópia fiel do ator global Alexandre Nero. Se você reparar nas fotos do Instagram, até mesmo quando tinha barba o sósia parecia o Comendador, papel famoso de Nero.

Angelina Jolie

Já imaginou ser quase igual à Angelina Jolie? É essa a realidade da atriz e modelo Scheila Lima, que assumiu a semelhança profissionalmente e faz trabalhos fotográficos com personagens famosos da famosa.

Bela Gil

A atriz e apresentadora Giulianna Santana reconheceu sua semelhança com a culinarista e apresentadora Bela Gil em um divertido post em seu Instagram, reproduzido na foto acima.

Megan Fox

Talvez algumas pessoas se lembrem da brasileira Cláudia Alende pela conquista do segundo lugar no concurso da Miss Bumbum, em 2014. A morena, no entanto, ganhou ainda mais fama quando passou a ser comparada com a atriz Megan Fox.