O antes e depois dos atores da novela “Celebridade”

Os noveleiros de plantão comemoraram nesta segunda-feira (16) o anúncio do retorno de Celebridade para a grade de programação da TV Globo. Sucesso de audiência entre 2003 e 2004, a trama de Gilberto Braga será exibida no Vale a Pena Ver de Novo quando Senhora do Destino chegar oa fim.

Relembre alguns dos principais personagens da novela e veja como estão os atores que os interpretaram:

Maria Clara Melo Diniz

Malu Mader interpretou a protagonista Maria Clara Diniz, empresária bem-sucedida e ex-modelo. Seu trabalho mais recente foi na série Segredos de Justiça, encerrada em julho deste ano.

Laura Prudente da Costa

Cláudia Abreu deu vida à vingativa Laura Prudente da Costa. Apelidada de “cachorra” por seu amante e cúmplice Marcos Rangel, a loira passou a novela inteira infernizando a vida da protagonista. Atualmente, Cláudia está no elenco da série Cidade Proibida.

Marcos Rangel

Márcio Garcia passou a novela inteira sendo chamado de Michê pela personagem de Cláudia Abreu. Agora, ele apresenta o programa Tamanho Família.

Renato Mendes

O ambicioso editor da revista Fama foi interpretado por Fábio Assunção. Recentemente, Fábio estava no ar com a série A Fórmula, encerrada em agosto.

Darlene Sampaio

Deborah Seco aprontou poucas e boas na pele da manicure Darlene, que fazia de tudo para ficar famosa. A atriz fez parte da temporada passada de Malhação e atualmente está em turnê com o monólogo Uma Noite Dessas.

Jaqueline da Silva Leitão (Jacky Joy)

Juliana Paes interpretou Jacky Joy, colega de trabalho de Darlene que dividia o mesmo sonho que ela. Este ano, ela brilhou como Bibi Perigosa na novela A Força do Querer.