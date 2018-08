Aniversário de Meghan tem significado especial para a rainha Elizabeth II

Pela primeira vez comemorando um aniversário como membro da família real, Meghan Markle completa 37 anos neste sábado (4).

A data não é simplesmente apenas o dia em que a Duquesa de Sussex nasceu, mas também o aniversário da falecida mãe da Rainha Elizabeth II.

Elizabeth Bowes-Lyon ou conhecida pelo seu título real como Rainha-mãe completaria neste sábado 118 anos. Ela foi casada com o rei George VI e faleceu em 2002.

Além da coincidência do aniversário da duquesa com o da rainha-mãe, hoje também se comemora o casamento do amigo de infância do príncipe Harry, Charlie van Straubenzee. E o o atual Duque de Sussex será padrinho na ocasião na qual Meghan estará presente também.

