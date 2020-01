Anitta e Neymar aproveitaram o Carnaval juntos e a internet foi à loucura

Internautas brasileiros acordaram, nesta terça (05), com a notícia de que Neymar e Anitta haviam aproveitado a noite da última segunda de Carnaval (04) juntos, curtindo um samba na Sapucaí (RJ).

Como já era de se imaginar, boatos de que os dois teriam uma espécie de amizade colorida começaram a surgir nas redes sociais, e há quem diga que eles chegaram até a trocar alguns beijinhos durante o evento.

No Twitter, como sempre, a galera não soube lidar com a possibilidade de um “casal” formado por duas das celebridades mais bombadas do Brasil. E os comentários – e memes! – pipocaram sem parar por lá. A gente separou as melhores reações, a seguir.

Imaginem essa conta bancária:

neymar e anitta eu nem chamaria de casal, eu chamaria de fusão de multinacionais. — Alan Amans (@falhadcobertura) March 5, 2019

Quando você tem que aguentar o amigo chato do boy:

Nós somos o 3:

Hmmmmmm:

neymar e anitta tão amigos que usam o mesmo batom pic.twitter.com/G7xUyWCREe — rafaela (@did0ne) March 5, 2019

Mais que amigos, friends:

Neymar e Anitta do terceirão pra vida. pic.twitter.com/qckFytmSNc — rafael (@eirafaeljr) March 5, 2019

Pausa na programação normal:

Eu: Agora vou focar nos estudos e por em dia tudo que eu tinha que ter feito no carnaval " Neymar e Anitta são vistos em festa aos beijos, entenda: " eu: pic.twitter.com/KIImF9JjWq — ᴊᴀᴄᴋsᴏɴ (@ijxckheda) March 5, 2019

Ah, e para quem não entendeu a possível ~treta que também está rolando:

Quer o mundo? Eu te dou!

Aniversário de 1 ano da filha do Neymar e Anitta. "Filha compramos uma lembrancinha para você " pic.twitter.com/jv2fma7z4m — Lucas – com L de Lixo (@othelucas) March 5, 2019

100% nem aí:

Ops:

E aí? Você shippa ‘Neynitta’?