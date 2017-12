Marília Mendonça é a cantora mais ouvida no Spotify brasileiro

Aô, sofrência! Aos 22 anos, a goiana Marília Mendonça, conhecida como rainha da sofrência, conquistou seu lugar na lista dos artistas mais ouvidos no Brasil. Ela é a quarta na lista Top Artistas Brasil 2017, atrás de Matheus & Kauan, Jorge & Mateus e Henrique e Juliano. A música, De Quem É a Culpa?, foi lançada este ano no DVD gravado ao vivo em Manaus. A artista tem mais de 3.176.000 de ouvintes mensais no Spotify.

Marília é conhecida no sertanejo pelo talento para compor músicas. “A letra é mais fácil para mim, vem naturalmente. Depois, com a música, tenho um pouco mais de dificuldade”, contou ela a CLAUDIA em outubro deste ano. Algumas de suas composições estouraram na voz das duplas masculinas, como é o caso de Cuida Bem Dela, interpretada por Henrique & Juliano.

As histórias de traição e amor não correspondido são confidenciadas a Marília por tias, primas e amigas. A vida dela também serve de inspiração. Infiel, por exemplo, é baseada na relação de sua tia com o marido traidor. “Estou há algum tempo sem escrever porque cansei das pessoas especulando sobre a minha vida. Querendo adivinhar se aquela letra era sobre o meu namoro”, contou ela, que tentava superar a crise criativa escrevendo num diário.

Marília tem presença de palco impressionante, comove multidões, leva mulheres ao choro e no clímax da apresentação pergunta quem da plateia “já foi corno”. Nos últimos anos, conquistou fãs homens também, que passaram a se interessar pelo sertanejo visto pelos olhos de uma mulher. Se você ainda tem preconceito ou não foi a um show, fica aqui a recomendação – e também uma playlist no Spotify para conhecer melhor a rainha da sofrência.