Angélica e Luciano Huck celebram bar mitzvah do filho mais velho

Os apresentadores Angélica, 44 anos, e Luciano Huck, 46, receberam familiares e amigos para a celebração do bar mitzvah de Joaquim, 13, filho mais velho do casal, no último sábado (19).

Segundo o consultor Henrique David Plattek, o bar mitzvah simboliza a transição mais importante na vida de um judeu. Ao completar 13 anos, no caso dos meninos, ou 12 anos, no caso das meninas, os adolescentes atingem a maioridade na religião e passam a ter responsabilidades dentro da comunidade. O nome vem do hebraico e significa “filho do mandamento“.

A apresentadora Regina Casé, a cantora Preta Gil, as atrizes Flávia Alessandra e Marina Ruy Barbosa, o apresentador Otaviano Costa e a jornalista Glória Maria participaram do momento. Na festa, o DJ Alok também se apresentou.

Angélica e Luciano também são pais de Eva e Benício, de 5 e 10 anos.