Andréa Beltrão viverá Hebe Camargo nos cinemas

Numa época em que não se falava muito de feminismo e os apresentadores homens dominavam a TV, Hebe comandou o primeiro programa voltado especialmente para as mulheres. “O mundo é das mulheres” estreou em 1955 e ficou no ar por nove anos. Você confere esta e outras histórias da rainha da televisão brasileira em #hebeomusical. Vem ver! Esperamos vocês nesta sexta, às 21h, no Teatro Procópio Ferreira. Link de ingressos na bio. Foto Caio Gallucci.

A post shared by Hebe O Musical (@hebeomusical) on Jan 5, 2018 at 8:18am PST