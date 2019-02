Ana Maria se emociona ao relembrar entrevista com Bibi Ferreira

Na manhã desta quinta-feira (14), Ana Maria Braga iniciou o programa ‘Mais Você’ com uma homenagem à atriz e cantora Bibi Ferreira, que morreu na última quarta aos 96 anos.

A apresentadora homenageou a artista reprisando uma entrevista feita com Bibi em 2005. Antes da reprise, Ana contou que, na ocasião, se ajoelhou diante dos pés da atriz, e que nunca havia feito isso por ninguém.

“Quero render minhas homenagens à grande dama do teatro, Bibi Ferreira, que morreu ontem aos 96 anos. Ela encerrou a vida como deveria ser para todos… dormindo. Nesses 20 anos de Mais Você e em meus outros trabalhos eu nunca me ajoelhei diante de ninguém, exceto Bibi, quero render minhas homenagens à grande dama do teatro”, confessou Ana.

Ao final da exibição do vídeo, Ana Maria tinha lágrimas nos olhos e se emocionou ao falar da carreira e da despedida de Bibi.