A bonita homenagem de Bonner a Maju

Maria Júlia Coutinho estreia no próximo sábado (16) como apresentadora do Jornal Nacional, o telejornal de mais audiência do Brasil. Maju será a primeira mulher negra a se sentar na bancada da atração. Glória Maria e Zileide Silva têm nomes de destaque na emissora, mas nunca chegaram a apresentar o JN.

Pelo Instagram, William Bonner, que é editor-chefe e um dos âncoras do jornal, mostrou-se empolgado com a ascensão da colega. “Enfim, uma notícia pra alegrar todo mundo. História de talento, de dedicação, de conquista. História. A equipe e a bancada do JN dão as boas-vindas”, publicou.

A internet, é claro, adorou a notícia. “Parabéns, Maju, por essa grande Vitória”, disse uma seguidora.

Maria Júlia Coutinho começou a carreira na televisão há 14 anos no Jornal da Cultura e entrou para a emissora carioca em 2007 como repórter. Em 2013, passou a apresentar a previsão do tempo em telejornais.

Pela postura espontânea, foi bastante elogiada pelo público e pela direção da Globo. Em 2017, a internet vibrou com sua estreia como âncora do Jornal Hoje, quando substituía os titulares do jornal vespertino.