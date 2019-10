Feliz bodas de porcelana, ‘Namaria’! A rainha das manhãs da TV brasileira comemorou os 20 anos do Mais Você ao lado do seu fiel escudeiro Louro José em um programa ‘diferentão’. A dupla dinâmica foi para os estúdios da TV Globo em São Paulo, local que foi sede da atração de 1999, ano de estreia, a 2008, e relembrou momentos muito divertidos do programa.

A apresentadora chegou de helicóptero e chorou ao agradecer o carinho da equipe que a recebeu na capital paulista. “Eu quero muito, antes de mais nada, agradecer o coração enorme que existe na Rede Globo, em geral. Mas em especial o que eu senti chegando aqui, nesta manhã, desde a portaria principal e em todos os corredores, é uma energia tão boa, tão bonita de sentir (…) todo mundo fazendo o melhor. Neste 18 de outubro, fazendo aniversário, eu prometi que não iria chorar, porque é da onde a gente saiu e a gente está voltando para fazer esse dia especial para vocês”, disse Ana Maria muito emocionada.

O programa relembrou os vários jeitos que Ana já chegou aos estúdios, como carro, caminhão, sofá dirigível, mala com rodinhas e muitos outros. Ela ainda circulou pelos corredores da redação e recebeu o carinho de Maju Coutinho e César Tralli.

E para fechar a celebração, a apresentadora conseguiu um momento raro: receber o Faustão para o café da manhã. Os dois, que são amigos de longa data, relembraram uma famosa participação de Fausto Silva no início do Mais Você, em que ele bagunça a cozinha da atração. Além disso, o apresentador também assistiu a homenagens feitas por sua família.

20 anos no ar

No auge dos seus 70 anos, Ana Maria Braga conquistou o público com seu carisma e facilidade para ‘quebrar a internet’. Ao vivo há 20 anos, a apresentadora virou meme diversas vezes, mas sempre soube rir de si mesma. A musa já passou por poucas e boas durante as gravações e, por isso, separamos alguns desses momentos para você relembrar:

Durante uma matéria sobre veículos que não precisavam de motorista, Ana foi atropelada ao vivo. Apesar do susto e alguns machucados, ela se recuperou rapidamente e voltou ao comando do programa.

Em 2010, durante uma entrevista com Glenda Kozlowski, a apresentadora se desequilibrou e caiu de uma cadeira de três pés.

Em 2009, Ana Maria e Xuxa protagonizaram uma guerra de bolos ao vivo, sobrou até para o Louro José.