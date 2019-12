Ana Maria Braga surpreende ao tatuar nome do namorado

O “acorda menina” da Ana Maria Braga, 70 anos, desta semana teve um detalhe diferente, que provavelmente os telespectadores do Mais Você não perceberam. É que a apresentadora surgiu com uma blusa sem mangas, revelando uma nova tatuagem com o nome do namorado.

No mês de novembro, a estrela das manhãs da Rede Globo apareceu em um shopping da cidade do Rio de Janeiro na companhia do filho e de um homem até então desconhecido.

–

Depois das especulações que a apresentadora estaria em um novo relacionamento, a assessoria de imprensa colocou um fim nos boatos e afirmou que Ana está namorando Johnny Lucet, francês, de 55 anos.

Confira a publicação feita pela apresentadora

Em entrevista ao Pedro Bial, em junho deste ano, Ana revelou que criou um perfil em um aplicativo de namoro, mas sem revelar a sua identidade. “Queria saber como era, aprender. É legal, mas não podia responder a verdade”, explicou a apresentadora. “E tinha cada cara legal. Na primeira conversa, terminava”, completou a apresentadora durante a conversa.

Leia mais: Ellen Roche revelou ter os pés atacados por assediador em salão de beleza

+ Amiga de Meghan Markle é “obrigada” a apagar as fotos da duquesa no Insta

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente