Ana Maria Braga fala sobre boatos de demissão da Globo

Ana Maria Braga usou parte de seu programa na terça (30) para esclarecer os boatos de que estaria deixando a Rede Globo. “Eu queria fazer um comentário e tranquilizar a todos que me perguntam se eu estou saindo da Globo. É um negócio magnífico isso. Eu tenho amigos meus ligando perguntando se eu vou sair da Globo”, disse.

Ela continuou dizendo que os boatos começaram a passar dos limites.

“Eu não estou saindo da Globo, nem esse ano, não tenho previsão nenhuma, nem de aposentadoria. É um ano muito especial para mim e para o Louro, nós estamos aqui comemorando 20 anos nessa casa que tem me recebido e me recebeu sempre tão bem. Prestando serviços, divertindo as manhãs, as nossas manhãs principalmente — porque a gente primeiro tem que se divertir para ter certeza que você aí vai sorrir com a gente, que vai ter um dia melhor”, falou a apresentadora.

Ela ainda afirmou que está prestes a comemorar 5 000 programas no ar.