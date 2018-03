Samara Felippo critica brinquedos infantis

Fiz um post sarcástico sobre o machismo em torno dos brinquedos infantis. Pra minha profunda tristeza boa parte das mães que muitas vezes disseram que “me admiram”, foram lá, interpretaram da forma padronizada de sempre. Muitas chegaram até a me ofender. Mães que nem sequer estão abertas ao dialogo e questionamentos.(fora os “hominho” que vão lá dar seus pitacos) Não costumo ficar justificando posts, mas nesse caso achei necessário. Não entenderam. Antes de começar, só queria ressaltar que sou FEMINISTA e não entendo como tanta gente que nem sabe das minhas ideologias, nem sabe no que eu acredito e luto, me segue. Em nenhum momento desmereci o ofício de dona de casa, até porque pra mim é um dos mais difíceis, eu mesma não sei ser. Jamais julgaria a escolha de uma mulher, mas o fato é que seja dona de casa, engenheira ou astronauta, não deve ser a sociedade que decide isso e sim escolha dela. E ao crescer rodeada de brinquedos desse tipo somos praticamente doutrinadas sem que percebamos. Sonho em ver cada uma feliz em seu papel, mas histórica e socialmente falando não é isso que vemos. Meninas NÃO precisam aprender a limpar um chão, varrer uma casa, fazer comida na infância. Elas farão isso adultas se quiserem. Meninos NÃO crescem com a mesma educação. Meninas precisam de opções, de oportunidade de escolhas, de liberdade e respeito por elas mesmas. Precisam saber que podem governar um mundo se quiserem. Que podem ser mães ou não. Casar ( com quem escolherem) ou não. Ter filhos ou não. Precisamos quebrar padrões, desconstruir o que achamos que é o “certo”. Essa é a minha única esperança pro um futuro decente. Esses brinquedos parecem “normais” pra vocês, mas deixam no nosso subconsciente uma educação de repressão e submissão. Você não precisa concordar. Apenas pesquise e se informe. Não venha com uma opinião agressiva e cristalizada. Se questione, dialogue. Duvide. Por aqui continuarei na luta pelas minhas filhas e levantando debates como esse e muitos outros nas minhas redes sociais. Foto da pequena empoderada da mamãe @nayfialho 👊🏻🌹 Uma mini hulka que morro de amor e minhas heroínas!!! Alícia e Lara (mini Frida) 😍 Obrigada!!

A post shared by Samara Felippo (@sfelippo) on Mar 26, 2018 at 5:11am PDT