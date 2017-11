A atriz Alinne Moraes, 34 anos, diferentemente de companheiro Mauro Lima, não costuma publicar fotos do filho Pedro, 3 anos, em seu perfil do Instagram. No entanto, na noite de segunda-feira (13) ela surpreendeu ao compartilhar uma selfie em que o garotinho aparece deitado em seu colo.

Leia também: Como eram as atrizes que amamos quando estouraram nos anos 2000

A legenda que acompanha a foto é simples, está escrito apenas “Meu Filho”, mas o momento de ternura entre o Pedro e a mamãe registrado pela atriz não precisa de muita descrição. Dá para sentir a paz entre os dois só de observar o clique, não é mesmo?

Meu filho. A post shared by Alinne Moraes (@alinnemoraes) on Nov 12, 2017 at 2:12pm PST

Normalmente, as aparições de Pedro no Instagram da mãe são mais sutis, como nesta foto publicada em 01 de outubro, em que aparece apenas a sua mão com um coração desenhado na palma.