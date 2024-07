Alice Wegmann revela que já precisou ser reanimada com atropina no set

Alice Wegmann fez revelações sobre perrengues que passou por conta do trabalho. A atriz abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e contou que já precisou até ser reanimada por conta dos batimentos cardíacos baixos no set.

“Já vi 5 pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31 bpm e tomei duas doses de atropina (adrenalina – sic*) para reanimar. Já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei… nada é constante. Mas, até onde eu puder, vou viver essa paixão”, afirmou.

De acordo com o Hospital do Coração (HCor), a quantidade normal é de 50 a 90 batimentos por minuto (bpm). Embora a atriz tenha se referido à atropina e adrenalina como sinônimos, as finalidades são diferentes: a atropina é um remédio de uso injetável indicado, entre outros fins, para o tratamento de arritmias cardíacas, pois tem ação antiarrítmica. Já a adrenalina é considerada um potente estimulante cardíaco, indicado em casos em que há parada cardíaca.

Apesar dos sustos, ela nem pensa em escolher outra coisa para fazer da vida e mostra disposição para voltar às novelas – um pedido constante dos fãs, já que sua última foi “Órfãos da Terra”, na qual viveu a vilã Dalila em 2019. “Eu sei que vocês sentem falta. Eu também sinto! Tem 5 anos que não faço novelas. Já fiz 7 e amo! Mas na hora certa vai vir, gente!”, promete.

Alice, que em breve poderá ser vista na segunda temporada da série “Rensga Hits”, no Globoplay, disse ainda que adora viajar a trabalho. “Amo, única coisa ruim é morar em hotel. Sinto falta de casa e dos amigos/família, mas gosto muito mais quando tem viagem. Agora vou ficar um mês e meio direto no Pará. Tô animada que só”, adianta.

