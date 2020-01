Alice Braga vive namoro à distância com a atriz Bianca Comparato

Por meio de sua assessoria, Alice Braga, de 36 anos, confirmou nesta segunda-feira (6) que está namorando a atriz Bianca Comparato, de 34 anos. A notícia foi divulgada pelo site F5.

A novidade chegou ao conhecimento do público hoje, mas o relacionamento começou há três anos. As duas preferiram deixar o namoro longe dos holofotes, assim como já fazem com outros assuntos da vida pessoal. Por isso, só os amigos mais próximos e familiares delas que sabiam da relação.

Como Alice mora nos Estados Unidos e Bianca no Brasil, as duas vivem um relacionamento à distância. Mas, assim que sobra uma brecha na agenda de ambas, as atrizes procuram se encontrar.

Na série 3% da Netflix, que já teve a quarta temporada confirmada, Bianca interpreta a personagem Michele Santana. Na televisão, a atriz também pode ser vista na reapresentação da novela Avenida Brasil, na qual interpreta uma das filhas da mãe Lucinda, a Bethânia.

Já Alice Braga estará nas telonas do cinema em abril com o filme Eduardo e Mônica, inspirado no clássico da banda Legião Urbana. Na produção, ela fará par romântico com Gabriel Leone, de 26 anos.

