Alexandre Borges aparece acompanhado de nova namorada

O ator Alexandre Borges assumiu seu relacionamento com a fotógrafa portuguesa Tatiana Coelho, durante a estreia da peça Palhaços, do qual é diretor, em São Paulo, na última segunda-feira (19).

O casal não economizou no carinho e posou para fotógrafos no Centro Cultural do Banco do Brasil, no centro da cidade.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Tatiana se mudou para o Brasil em 2011 e os dois já estariam morando juntos.

Alexandre Borges ficou casado por 22 anos com a atriz Julia Lemmertz, com quem teve o filho Miguel, 18. A união chegou ao fim em julho de 2015.