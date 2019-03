Aguinaldo Silva faz mistério sobre morte de Loreto em O Sétimo Guardião

Ao Zapping, do F5, Aguinaldo Silva “desmentiu” a morte de Júnior, personagem de José Loreto em O Sétimo Guardião, notícia veiculada pela mesma coluna.

Desmentiu entre aspas porque o autor, no final das contas, não excluiu a possibilidade com todas as letras.

No lugar disso, aumentou ainda mais o mistério incluindo outra personagem na zona de perigo: Gabriel, interpretado por Bruno Gagliasso.

Ou seja, haverá, sim, morte. Só não sabemos de quem.

A decisão não se deve apenas ao drama dos bastidores, clima instaurado após Marina Ruy Barbosa ser incluída nas notícias da polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento.

É que a novela também sofre outra crise: a de audiência. Tentando resolver o problema, Aguinaldo Silva revelou outra reviravolta.

No Twitter, o autor diz que um serial killer fará vítimas a partir do episódio 123. “Vai Haver Sangue!”, postou.

VAI HAVER SANGUE!

A partir do capítulo 123 um serial killer começa a atacar em O Sétimo Guardião, faz várias vítimas… E Serro Azul nunca mais será a mesma! pic.twitter.com/9VQsGLF9jh — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) March 4, 2019

Acompanhemos os próximos capítulos.