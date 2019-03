Marina Ruy Barbosa tem crise de choro antes de gravação com Loreto

Marina Ruy Barbosa, de 23 anos, sofreu uma crise nervosa na última quinta (28) momentos antes de iniciar as gravações de cenas da novela com José Loreto. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

A atriz, que se viu envolvida na polêmica separação de Loreto e Débora Nascimento, teve um crise de choro no camarim do Projac. O clima nos bastidores de ‘O Sétimo Guardião’ está tenso. Diretores da emissora foram até o estúdio para falar com Marina.

A Rede Globo informou que ela teve uma “indisposição, mas logo retornou ao trabalho”. Disse ainda “que todo o cronograma de gravação de hoje está mantido e em curso”.

