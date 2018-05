Transformação total: Adriane Galisteu está morena

Adeus fios platinados! A apresentadora e atriz Adriane Galisteu, 45 anos, radicalizou na coloração e agora está com o cabelo castanho escuro. Ela parece estar animada com a mudança, já que após revelar a novidade em seu perfil do Instagram na noite de sexta-feira (4), já publicou outra foto com o novo visual na manhã deste sábado (5).

“Mudei! E quer saber? To feliz demais… que venham todas as novidades!”, escreveu na primeira legenda. O segundo clique veio acompanhado de uma saudação: “Bom dia, pra você que acordou diferentona!!!!”

Adriana está se preparando para viver a estilista Zelda, vilã da novela O Tempo Não Para, que irá substituir Deus Salve o Rei no horário das 19 horas da Globo. Os fios escuros foram para começar a encanar de vez a personagem.