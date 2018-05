Marília Mendonça surpreende fãs com visual totalmente novo

tcharammmmmmm! taí minha mudança… já tinha estipulado uma meta comigo mesma, de que quando chegasse num ponto da reeducação alimentar, ia realizar meu sonho de ter cabelo curto… Marília? tirou o mega? nanãooo! tenho o cabelo bem fininho e ralo, totalmente sem volume, então falei com meus amores do @vitrinedamulhergo da ideia que tinha, e eles como sempre, com muita excelência atenderam o meu pedido com telas menores, só pro volume, na técnica que sempre usei e amo: micro emborrachada. falei pro @alberthleal21 que queria voltar a ser loira também e fazer um corte bem leve, com movimento e ele, esse profissional maravilhoso, fez do jeitinho que pedi! hoje também fiz as unhas com curvatura C com @nathanynails e make com @makeupmarianafreitas! Partiu nova fase… leve em todos os sentidos! obrigada @vitrinedamulhergo ♥️🙏🏼🍃

A post shared by marilia mendonça (@mariliamendoncacantora) on May 4, 2018 at 7:16pm PDT