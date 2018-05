Adele faz aniversário com temática ‘Titanic’ e fica a cara da Kate Winslet

O sucesso de Titanic não se restringe a ser o primeiro filme a arrecadar um bilhão de dólares ao redor do mundo, nem aos 11 Oscars conquistados em 1998. A produção é tão icônica que tem um lugar especial no coração dos fãs até hoje, duas décadas após o seu lançamento. Tanto que a cantora Adele escolheu o longa como tema para a sua festa de aniversário de 30 anos.

Para receber os amigos, ela se vestiu como a protagonista Rose, personagem de Kate Winslet, e ficou a cara da atriz. O look escolhido foi o de gala usado por Rose na noite em que acontece o acidente contra o iceberg. A cantora compartilhou fotos da festa em seu perfil do Instagram e postou uma legenda emocionada sobre completar 30 anos de vida e sobre seu amor pelo filme.

Veja:

“Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, pois fui abençoado além das palavras com a minha vida até agora. Obrigado a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo. Minha família e amigos por engajar meu super fandom do filme Titanic. A noite passada foi a melhor noite da minha vida. Aqui está algumas fotos. Estou completamente f***ida, não tenho certeza se vou conseguir sair de casa novamente!”

