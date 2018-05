Enzo faz tatuagem em homenagem a luta de Edson Celulari contra o câncer

O ator Edson Celulari, 60 anos, passou por uma batalha contra o câncer em 2016. Com o apoio da família, em novembro do mesmo ano ele declarou que estava curado. Sua força nesse momento difícil serviu de inspiração para o filho Enzo Celulari, 21 anos, que no domingo (5) publicou em seu perfil do Instagram uma foto em que aparece uma tatuagem feita em homenagem ao pai.

Na imagem, ele está sem camisa abraçado com a irmã Sophia Raia e é possível ler “World Of Chances 12/16” tatuado em sua costela. Em resposta a uma seguidora que perguntou o significado da frase, Enzo respondeu: “Mundo de chances – 12 /16 – Mês e ano que meu pai se curou do linfoma”.