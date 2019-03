Abalada com morte de cão, Xuxa é substituída em gravação

View this post on Instagram

Essa imagem é do meu filho de pelos antes de fazer uma ressonância para ver sua coluna… estava bem … mas infelizmente tenho que aceitar que teve “ problema de percurso “ pois foi assim que os médicos disseram.. acreditar que houve erro médico não o trará de volta , então é com muita dor no meu coração que digo a todas as pessoas que entendem que um serzinho que veio ao mundo pra dormir ao meu lado, pra ficar feliz cada vez que me via, que se comunicava com sorrisos de lado ao me ver, que beijava sempre que queria demostrar que me amava e agradecia por eu estar ao seu lado se foi … sei que uns vão dizer era apenas um cachorro… na verdade , verdade pura era um filho que me deixou muito cedo… não estava doente e por isso me dói mais em saber que nunca mais sentirei seu cheiro, seus beijos. ( me perdoe Duduzinho por não deixar vc dormir até tarde e perder a hora do exame)