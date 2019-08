A primeira foto da filha de Claudia Leitte

A cantora Claudia Leitte compartilhou com seus fãs na tarde desta terça-feira, 20 de agosto, a primeira foto de sua filha caçula, Bela, que nasceu nos Estados Unidos. Antes, Claudia havia dividido com os seguidores a notícia do nascimento da menina. “’Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!’ Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela!”, escreveu a cantora.

Além dela, a cantora e o empresário Márcio Pedreira têm dois meninos, Davi e Rafael. Claudia decidiu fazer o parto nos EUA devido à agenda de shows. E tem até data para voltar! Ela já marcou seu retorno aos palcos, que deve acontecer no dia 26 de outubro. “Isso me dá uma pressão enorme. Tenho que está preparada. Meu condicionamento precisa estar ótimo. (…) Estou muito feliz e vou me preparar para arrasar nos palcos.”

Leia também: A lembrancinha inusitada da filha de Claudia Leitte

+ PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor