10 famosas que não quiseram ter filhos

A decisão de ter filhos ou não é um grande dilema para muitas pessoas. Entender os diferentes pontos de vista, porém, ajuda nesse momento de escolha. Por isso, reunimos depoimentos de algumas celebridades que optaram por não ter filhos e compartilharam suas perspectivas. Confira:

Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira revelou, em entrevista ao Globo, que optou por não ter filhos. “Já senti vergonha do que eu pensava, da opinião que eu tinha ou da minha indecisão. Hoje tenho mais consciência que posso escolher, essa é uma decisão nossa. Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter [flhos]. É libertador o poder da escolha”, afirma.

Oprah Winfrey

A apresentadora Oprah Winfrey escolheu não ter filhos por se achar muito estressada e conhecer muitas pessoas “bagunçadas” porque “tinham mães e pais que não sabiam o quão sério é esse trabalho”, explicou em entrevista à revista People.

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes comentou sobre a pressão que já sentiu para ter filhos, mas afirmou que a ansiedade que sentia por isso ficou no passado. “Ninguém pergunta para um homem se ele vai ser pai, quando vai ter um segundo filho”, disse em entrevista à colunista Patricia Kogut. A atriz congelou os óvulos aos 35 anos para ter a possibilidade de escolha no futuro.

Miley Cyrus

Miley Cyrus optou por não ter filhos por conta das condições climáticas do planeta. “Sabemos que a Terra não vai aguentar. Até que eu tenha certeza de que meu filho poderá viver em uma Terra com peixes na água, eu não vou trazer outra pessoa ao mundo para lidar com isso”, declarou.

Jennifer Aniston

Por outro lado, a atriz Jennifer Aniston tentou engravidar, mas não conseguiu e depois acabou desistindo da ideia. Ela recebeu ataques por conta dessa escolha, sendo chamada de egoísta, e foi alvo de comentários sobre só se importar com a própria carreira.

Ana Paula Padrão

A apresentadora Ana Paula Padrão também passou pelo período de tentativas antes de decidir que não queria ser mãe. Em uma publicação no Dia das Crianças, ela escreveu: “hoje é dia das crianças e não há crianças em casa. Eu não tive filhos. E, acredite em mim, a vida sem filhos não é uma vida vazia”.

Maju Coutinho

A jornalista Maju Coutinho explicou em entrevista à Rádio Globo que não sente o desejo de ser mãe. “Eu gosto delas e elas gostam de mim. Mas é outro lance, não sei explicar muito bem. Não sinto vontade de ser mãe. É de dentro. A gente está bem tranquilo em relação a isso. Se for acontecer, tudo bem, um dia a gente pode ter, mas não estamos apressados.”

Patrícia Pillar

A atriz Patrícia Pillar decidiu que a maternidade não faria parte de seus planos. “Fui protelando e acabou que não rolou. Depois que escolho, não fico remoendo, nem olhando para os outros”, disse em entrevista para a jornalista Joyce Pascowith.

Cleo

Cleo também se manifestou publicamente sobre o assunto: “Primeiramente, a gente precisa entender que a mulher NÃO PRECISA ter um filho para ser completa na vida pessoal ou no relacionamento”, publicou em suas redes sociais.

Bruna Linzmeyer

Desde criança, Bruna Linzmeyer não demonstrava interesse em ter filhos. No programa Alma de Cozinheira, ela contou: “Eu falava, desde que eu era criança, que eu nunca ia casar e nunca iria ter filhos.”

