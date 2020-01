Titi Müller está grávida do 1º filho e já revelou até o nome do bebê

2020 começou com notícias incríveis de Titi Müller! A apresentadora do Multishow anunciou nesta terça-feira (7), na conta dela do Instagram, que está grávida do primeiro filho com Tomas Bertoni, músico da banda Scalene.

Com 16 semanas de gestação, ela espera um menino e já até divulgou o nome da criança: se chamará Benjamin.

“2020 já é o ano mais especial das nossas vidas. Benjamin chega em junho e nosso coração já está explodindo de amor! Tomas Bertoni, melhor parceiro de todas as aventuras. Vai ser lindo”, escreveu Titi na publicação.

Titi e Tomas se casaram em setembro de 2019 em uma cerimônia no civil. A celebração foi feita pela irmã da apresentadora, Tainá Müller. Neste ano, Titi irá apresentar o programa “BBB – A Eliminação”, exibido semanalmente no Multishow.

Leia mais: Após passar mal e ser internado, Tony Ramos recebe alta

+ Troian Bellisario usou o vestido de noiva dela para festa do Globo de Ouro

Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020