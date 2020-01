Após passar mal e ser internado, Tony Ramos recebe alta

Tony Ramos passou mal na noite da última segunda-feira (6) e teve que ser levado para o hospital Municipal Rodolfo Perisse, no Rio de Janeiro.

O ator, de 71 anos, ficou em observação durante um tempo no setor de traumas e foi diagnosticado com gastroenterite, uma inflamação que atinge o trato gastrointestinal e afeta o estômago e o intestino delgado.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, apesar do susto, ele estava bem. “Ele já está sendo medicado e será liberado em breve”, informaram.

Tony foi liberado algumas horas depois e saiu do hospital de cadeira de rodas acompanhado pela esposa dele Lidiane Barbosa.

