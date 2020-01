Troian Bellisario usou o vestido de noiva dela para festa do Globo de Ouro

Troian Bellisario também é fã de usar a moda de uma forma consciente e sustentável. A Spencer da série “Pretty Little Liars” adaptou o próprio vestido de casamento para uma das after-parties do Globo de Ouro, no último domingo (5).

A atriz contou, em suas redes sociais, que usou a saia do vestido de noiva dela com um cropped rosa de alça. “Vesti metade do meu longo de casamento. Voltei para casa às 23h. Tomei sorvete. Feliz”, escreveu Troian na legenda de uma foto que postou ao lado de seu marido, Patrick J. Adams, no Instagram.

Confira, abaixo, o look completo que a atriz usou na cerimônia:

Patrick J. Adams e Troian Bellisario na after-party do Globo de Ouro, promovida pela Amazon Studios no último domingo (5)

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que Troian adaptou seu vestido de noiva. No próprio casamento, a atriz trocou a parte de cima do conjunto. Durante a cerimônia do matrimônio, ela usava uma peça com mangas médias. Depois, na festa, ela trocou para uma peça leve com alças.

Vestido de casamento de Troian Bellisario

