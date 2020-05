Harry terá que entrar na fila para tirar licença de motorista nos EUA

Vida de plebeu é bem diferente da de príncipe. É o que Harry está descobrindo na Califórnia! Segundo jornais americanos e britânicos ressaltaram, o título real não vai adiantar em nada para alguns dos processos legais que o príncipe terá que tratar para poder viver nos Estados Unidos legalmente. O principal deles será para tirar a licença de motorista.

Acontece que muitos órgãos públicos, como o Departamento de Trânsito americano, estão fechados durante a pandemia, assim como as autoescolas. Hoje o príncipe está usando sua carteira de habilitação inglesa, porém ela não tem validade para circular nos Estados Unidos para sempre. Ele terá que seguir os mesmos passos que todos, o que inclui pagar taxa de inscrição (algo em torno de 300 reais), marcar e passar no exame de vista, depois marcar e passar na prova escrita até que possa marcar e fazer a prova prática também. Só há 3 chances para passar na prova escrita que traz 36 perguntas de múltipla-escolha e testa os conhecimentos das regras de trânsito na Califórnia, assim como as regulações do estado.

A prova de múltipla escolha é marcada online, não tem a possibilidade de ter uma sessão particular, precisa ser feita no local e junto com outros candidatos. Considerando que essa prova não terá muito dificuldade para passar, Harry ainda terá que agendar e fazer o teste prático. Será curioso pois, como cidadão inglês, Harry aprendeu a dirigir com o volante no lado direito do carro e usando a pista da esquerda (a famosa mão inglesa), que é justamente ao contrário em qualquer outro país fora do Reino Unido. Depois de passar por isso tudo, se aprovado, Harry terá que fazer a foto que fica registrada em todos os bancos de informação dos motoristas nos Estados Unidos.

Enquanto os departamentos públicos estão fechados, nenhuma documentação pode ser vista. Por isso, se a pandemia persistir por mais meses, para ajudar na distribuição das quentinhas ou levar os cachorros para passear, Harry terá que contar com Meghan assumindo a direção!