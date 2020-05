Nova biografia de Harry e Meghan Markle deve abalar a Família Real

Foi revelado o nome da biografia do casal Meghan Markle e Príncipe Harry que deve ser lançada em 11 de Agosto. “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” (Encontrando liberdade: Harry e Meghan e o surgimento da Família Real moderna, em tradução livre) contém entrevistas de Harry e Meghan dadas aos autores Omid Scobie e Carolyn Durand antes da mudança para os Estados Unidos.

Na Amazon, a descrição do livro de 350 páginas diz que, apesar de Harry e Meghan estarem nas capas de jornais e revistas desde que começaram a namorar, poucos sabem a história verdadeira do casal. O livro revelará detalhes desconhecidos da vida a dois, derrubará rumores falsos sobre o par. “Finding Freedom é um retrato honesto sobre um casal confiante, influente e com cabeças à frente do seu tempo, sem medo de quebrar tradições e destinado a criar um novo caminho longe dos holofotes, dedicado a criar um legado humanitário que fará profunda diferença no mundo”, completa a legenda.

A capa do livro contém uma foto de Harry e Meghan da primeira visita que fizeram juntos aos Estados Unidos. O livro tende a ser um retrato elogioso do casal, mas deve despertar polêmicas ao retomar os desentendimentos entre Harry e William e as brigas com a imprensa britânica que causaram o distanciamento do casal de seus deveres reais. O livro está em pré-venda na Amazon, mas a cópia impressão não é entregue no Brasil, por enquanto.

