Mãe achava que estava grávida de trigêmeas e descobre quarto bebê no parto

Michelle Freitas, uma cozinheira de 38 anos, achava que estava grávida de trigêmeas até a hora de seu parto. Já na maternidade, prestes a dar à luz, ela soube que teria uma quarta filha.

A cozinheira mora em Viver Melhor, comunidade de Manaus, e já tinha três filhos antes da gravidez de quadrigêmeos. Em entrevista ao G1, ela conta que fez o acompanhamento do pré-natal na Policlínica Codajás e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio. Na ocasião, o médico havia dito que ela teria três gêmeas.

No entanto, na hora da cesárea das trigêmeas, a equipe médica descobriu que havia mais uma bebê “escondida” na barriga da mãe. Giovana, como foi batizada, nunca tinha aparecido nos ultrassons durante a gravidez. As irmãs foram chamadas de Laís, Lívia e Sophia.

As quadrigêmeas nasceram prematuras no dia 27 de junho e estão sendo acompanhadas na Maternidade Balbina Mestrinho, em Manaus. Giovana segue internada na UTI. De acordo com o relato de Michelle, a bebê nasceu com 969 gramas e precisa chegar a 1,3 kg antes de ser encaminhada para outra ala do hospital. Apenas com 1,8 kg poderá ir para casa.

Continua após a publicidade

Na entrevista, a cozinheira declarou que a chegada das quatro meninas foi uma “benção divina”. “Ainda mais com a Giovana, desse jeito, que a gente nem sabia. Deus tem algum propósito para mim, para me dar essas quatro meninas lindas”, declarou. A escolha do nome da “filha surpresa” foi uma homenagem à médica que realizou o parto.

Campanha de doação para a família

Já com três filhos e mais quatro que acabaram de chegar, Michelle contou que terá que parar de trabalhar para poder cuidar das crianças. Por meio de uma publicação nas redes sociais, onde a cozinheira contou sua história, conseguiu receber algumas doações de amigos e familiares.

“Graças a Deus as pessoas estão me ajudando muito com coisas que eu não dava importância, como sabonete, shampoo. E doam fraldas também. Agradeço muito às pessoas por isso”, contou.

Agora, a família conta com uma vaquinha online para conseguir arrecadar recursos para cuidar das quadrigêmeas (que já têm até perfil no Instagram, o @quadrigemeasdemanaus). A meta é conseguir 10 mil reais. Até o momento, já foram doados 8.555 reais.

Continua após a publicidade