Para se despedir da mãe com Covid, filho escala parede de hospital

As formas de conexão em meio ao isolamento social são vastas e emocionantes, assim como um encontro que aconteceu na cidade de Beit Awwa, na Cisjordânia, entre mãe e filho. Jihad Al-Suwaiti, de 30 anos, encontrou uma saída inusitada e até perigosa para visitar sua mãe, Rasmi Suwaiti, de 73 anos, que estava internada por conta da Covid-19.

Todos os dias, Jihad escalava as paredes do Hospital Estadual de Hebron para ficar próximo da senhora em isolamento, que também fazia tratamento contra um câncer. Por conta do vírus, a presença do filho na parte interna da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era proibida.

No dia 16 de junho, mãe e filho não se encontraram mais, já que Rasmi faleceu. As informações foram divulgadas pela rede Al Jazeera e logo se espalharam pelas redes sociais. Os internautas ficaram sensibilizados com o gesto do rapaz.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs Continua após a publicidade — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

