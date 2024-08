Dias dos Pais: 8 ofertas imperdíveis na Amazon

O Dia dos Pais acontece no dia 11 de agosto, e em meio ao planejamento de almoços especiais e roteiros para comemorar a data, também está na hora de começar a pensar no presente perfeito.

Por sorte, a Amazon realizou uma curadoria de itens para presentear na data, e nós selecionamos imperdíveis para você escolher, desde ferramentas até uma nova máquina de café. Veja:

8 ofertas imperdíveis na Amazon para o Dia dos Pais

Conjunto para Queijo 3 Peças

Para os pais que gostam de desfrutar de uma noite de vinhos e charcutaria, que tal presentear com um conjunto de cortadores de queijo? Elegante e útil, o kit contém três cortadores clássicos que prometem fazer as noites de descontração de seu pai ainda mais alegres e deliciosas.

Conjunto para Queijo 3 Peças Compre agora: Amazon - R$ 29,21

Maleta com Ferramentas 65 Peças Tramontina

Se o seu pai é daqueles que gostam de embarcar em novos projetos, seja para dar um toque a mais na casa ou para uma proposta pessoal, esta maleta de ferramentas está recheada de todas as utilidades necessárias.

A maleta de plástico conta com 65 peças, organizadas em seus próprios nichos, que variam entre martelo, pistola para cola quente e alicate. O presente ainda é perfeito para você se dedicar a um novo projeto com o seu pai e aproveitar um tempo de qualidade.

Maleta com Ferramentas 65 Peças Tramontina Compre agora: Amazon - R$ 189,00

Cafeteira Expresso Automática Anima, GAGGIA

Aproveite o Dia dos Pais e presenteie uma nova máquina de espresso automática da Gaggia, um investimento (sim, percebemos!) que para a ocasião está com 30% de desconto.

A cafeteira conta com opções para fazer espresso, espresso lungo, aroma strength, cappuccino e latte macchiato – então, opções não vão faltar para aproveitar o presente.

Cafeteira Expresso Automática Anima, GAGGIA Compre agora: Amazon - R$ 5899

Caneca Térmica de Cerveja Stanley 0,709L

É inegável que os copos da Stanley estão voltando para os holofotes, então, que tal garantir um para o seu pai? Esta opção ainda é ideal para quem gosta de curtir um chopp geladinho.

Caneca Térmica de Cerveja Stanley 0,709L Compre agora: Amazon - R$ 119,90

Aparelho de Barbear Clássico, Gillette

Para os pais que gostam de cuidar da barba, este aparelho de barbear de aço inoxidável com duplo fio é o mimo perfeito. O aparelho clássico oferece um corte preciso e suave, contando com revestimento antifricção.

Camiseta Lifestyle Mizuno

Se o seu pai gosta de esportes e está buscando renovar o guarda-roupa, uma camiseta esportiva pode ser o presente ideal.

Mouse sem Fio Logitech com Conexão Bluetooth

A tecnologia também pode ser um dos grandes interesses dos pais, então esse mouse em formato de pebble da Logitech é a opção perfeita para garantir conforto durante as horas de trabalho ou games. O aparelho tem conexão Bluetooth, que acaba com a irritação de cabos e conexões.

Mouse sem Fio Logitech com Conexão Bluetooth Compre agora: Amazon - R$ 99,00

Chuteira Dominator

Seu pai é fã de futebol? Uma boa opção de presente é a chuteira da Dominator, que garante conforto e estilo ao jogar.

